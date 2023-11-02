Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.

Укрпошта проводить тендер на 65,7 млн грн на послуги з передачі SMS і Viber-повідомлень

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень на 65,7 млн грн.

Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

  1. Суд інфо

ВРП призначила Павла Малихіна на посаду Голови Служби судової охорони

11:36, 2 листопада 2023
Раніше він переміг у конкурсі на посаду голови Служби судової охорони.
ВРП призначила Павла Малихіна на посаду Голови Служби судової охорони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища рада правосуддя призначила Павла Малихіна на посаду Голови Служби судової охорони.

Раніше ми писали, що ВРП 12 жовтня 2023 року вирішила відкласти розгляд питання про призначення голови Служби судової охорони.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 25 вересня Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила переможцем конкурсу керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали. Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Як проходила співбесіда Конкурсної комісії з Павлом Малихіним детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду