ВРП призначила Павла Малихіна на посаду Голови Служби судової охорони

Раніше він переміг у конкурсі на посаду голови Служби судової охорони.

Вища рада правосуддя призначила Павла Малихіна на посаду Голови Служби судової охорони.

Раніше ми писали, що ВРП 12 жовтня 2023 року вирішила відкласти розгляд питання про призначення голови Служби судової охорони.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 25 вересня Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила переможцем конкурсу керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали. Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Як проходила співбесіда Конкурсної комісії з Павлом Малихіним детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

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