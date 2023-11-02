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  1. У світі

Уряд Німеччини схвалив спрощення умов працевлаштування українських біженців

16:36, 2 листопада 2023
Українські біженці зможуть скористатися «толерованим працевлаштуванням» у Німеччині.
Уряд Німеччини схвалив спрощення умов працевлаштування українських біженців
Джерело фото: lb.ua
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Уряд Німеччини прийняв рішення спростити процедури працевлаштування для біженців та прискорити інтеграцію українців на німецькому ринку праці. Зміни до законодавства про перебування іноземців у Німеччині були схвалені 1 листопада, – повідомляє DW.

За новими правилами, особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, надаватиметься дозвіл на працевлаштування. Крім того, заборона на роботу для біженців, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, має бути скасована вже через шість місяців, замість попередніх дев'яти місяців.

Уряд також пропонує змінити положення про граничну дату для трудових відносин, необхідних для отримання дозволу на пребування. Раніше діяло правило, що таким видом «толерованого працевлаштування» могли скористатися лише ті, хто прибув до Німеччини до 1 серпня 2018 року. Однак у майбутньому така опція для довгострокового перебування стане доступною для всіх, хто прибув до Німеччини до кінця 2022 року.

За останніми даними, із понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, щоб уникнути війни, працездатними є 52 відсотки. Із них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі осіб, проте 42 тисячі з них займаються роботами, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

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