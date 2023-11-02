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Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

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Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

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  1. В Україні

Дурень думкою багатіє, — у ГУР прокоментували фантазії Шойгу щодо «знищення F-16 за 20 днів»

16:17, 2 листопада 2023
Представник ГУР Андрій Юсов назвав ці заяви черговою нісенітницею із серії «взяти Київ за три дні».
Дурень думкою багатіє, — у ГУР прокоментували фантазії Шойгу щодо «знищення F-16 за 20 днів»
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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував недавні заяви міністра оборони рф Шойгу про те, що літаки-винищувачі F-16 "будуть знищені за 20 днів". Юсов зазначив, що це чергові вигадки із серії "взяти Київ за три дні".

"Давайте не будемо читати за обідом радянських, як і російських газет і не слухати Шойгу", - зазначив він.

За словами Юсова, якщо скласти всі їх цифри і дані, згідно з якими окупанти збили та знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що армії України і озброєння було більше, ніж у самої росії.

"І дурень думкою багатіє. Київ вони теж збирались взяти за три дні. Я думаю це достатній коментар на ці нісенітниці", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, що Шойгу нафантазував, що російська ППО нібито за місяць знищила "1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, у тому числі 37 літаків та 6 ракет ATACMS".

Раніше повідомлялося, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.

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