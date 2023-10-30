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  1. В Україні

Стало відомо, коли Україна може отримати перші винищувачі F-16

17:29, 30 жовтня 2023
Для того, щоб ефективно захистити повітряний простір країни, вистачить близько 150 літаків.
Стало відомо, коли Україна може отримати перші винищувачі F-16
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Перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. Про це повідомив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому, за його словами, вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.

«Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми поки що опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада», - сказав Ігнат.

При цьому Ігнат не приховує, що Україна хоче отримати літаки-винищувачі «якомога швидше, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого».

«Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою», - зауважив речник.

За словами Ігната, загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.

«Півтори сотні - це та кількість, яка б дозволила захищати нашу країну, її повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінимо весь парк радянської застарілої (і морально і фізично) техніки на F-16, можливо інший тип літака, наприклад Gripen», - додав він.

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