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  1. В Украине

Стало известно, когда Украина может получить первые истребители F-16

17:29, 30 октября 2023
Для того чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны, хватит около 150 самолетов.
Стало известно, когда Украина может получить первые истребители F-16
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Первые истребители F-16 предположительно появятся в Украине весной 2024 года. Об этом сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом, по его словам, хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно оградить воздушное пространство страны.

«Дать каждый чиновник в Европе или в США, лидер мнений или чиновник озвучивает. И у всех разные даты. Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти», - сказал Игнат.

При этом Игнат не скрывает, что Украина хочет получить самолеты-истребители «как можно скорее, а скорее F-16 не получится получить ничего».

«Поэтому ждем с нетерпением наших летчиков по обучению. Процесс обучения действительно непростой, подготовка инфраструктуры не проста, подготовка инженеров также не проста», - отметил спикер.

По словам Игната, всего полторы сотни современных истребителей могли бы позволить эффективно защищать воздушное пространство Украины.

«Полторы сотни – это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей (и морально и физически) техники на F-16, возможно, другой тип самолета, например Gripen», - добавил он.

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