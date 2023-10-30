Украинцам готовят «смарт-мобилизацию»: в Минцифры раскрыли, каких изменений ждать

По словам министра Михаила Федорова, сейчас работают над пилотом и запустят его «через месяц-два».

Источник фото: Минцифры

В Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «РБК-Украина».

По словам министра, сейчас работают над пилотом и запустят его «через месяц-два».

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить во роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться», - объяснил министр.

Михаил Федоров подчеркнул, что если гражданин оставит заявку и пройдет рекрутеров и тесты, обучение точно попадет в роту ударных дронов и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

«Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил», - сказал он.

Глава Минцифры убежден, что когда это удастся сделать, «мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и каково будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и эффективно все это делать».

По словам министра, это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную «смарт-мобилизацию».

«Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю», – объяснил Федоров.

Также он обратил внимание на другие важные изменения, которые будут предлагаться «в пилоте»:

«Очень важно, что должно измениться все, и мы в пилоте это предусматриваем. Ты не должен идти в военкомат. Ты проходишь онлайн-тест, ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить. Ты после этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя».

Глава Минцифры предполагает, что тогда может быть «другое качество мотивации».

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