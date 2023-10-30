Українцям готують «смарт-мобілізацію»: у Мінцифри розкрили, яких змін чекати

За словами міністра Михайла Федорова, зараз працюють над пілотом і запустять його «за місяць-два».

Джерело фото: Мінцифри

В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію», яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами міністра, зараз працюють над пілотом і запустять його «за місяць-два».

«Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися», - пояснив міністр.

Михайло Федоров підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів і тести, навчання точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

«Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил», - сказав він.

Глава Мінцифри переконаний, що коли це вдасться зробити, «ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити».

За словами міністра, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну «смарт-мобілізацію».

«Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя - це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника», - пояснив Федоров.

Також він звернув увагу на інші важливі зміни, які пропонуватимуться «в пілоті»:

«Дуже важливо, що повинно змінитися все, і ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військомат. Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою».

Глава Мінцифри припускає, що тоді може бути «інша якість мотивації».

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