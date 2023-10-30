Російський удар по терміналу «Нової пошти» забрав життя вже 7 людей: подробиці

25-річний чоловік, якого госпіталізували після влучання, помер у лікарні.

Зросла кількість жертв російські атаки по терміналу «Нової пошти» у Харківській області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Так, чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», вранці 30 жовтня помер у лікарні.

«Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації», - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, ворожі сили використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Додамо, що внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти» на Харківщині загинули 6 людей, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Також США відреагували на російський ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині.

Крім того, компанія Нова пошта опублікувала імена та вік шести її співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

До того ж ми писали, що двоє постраждалих у вкрай важкому стані, але почали дихати без ШВЛ.

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