Російський удар по терміналу «Нової пошти»: названо імена і вік загиблих співробітників

Шестеро чоловіків загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.

Компанія Нова пошта опублікувала імена та вік шести її співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

«Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи», - зазначили в компанії:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

У компанії зазначили, що перебувають на зв'язку з родинами вбитих росіянами співробітників.

«Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв’язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким», — додали у Новій пошті.

Нагадаємо, ворожі сили вночі використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Додамо, що внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти» на Харківщині загинули 6 людей, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Також США відреагували на російський ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині.

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