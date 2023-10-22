Наслідки ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині: 6 загиблих, 16 поранених

Серед госпіталізованих, 7 перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти» на Харківщині загинули 6 людей, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, ще 7 – у тяжкому стані.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Голова Харківської ОДА заявив, що цей інцидент є черговим актом терору проти мирного населення Харківщини.

Представники «Нової пошти» повідомили про наслідки події, висловивши співчуття родинам постраждалих та загиблих.

«Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо — кожному», – повідомляє пресслужба Нової пошти.

Сьогодні, 22 жовтня, «Нова пошта» оголосила траур за загиблими працівниками.

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