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Последствия ракетного удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых

08:20, 22 октября 2023
Среди госпитализированных, 7 находятся в тяжелом состоянии.
Последствия ракетного удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых
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В результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковской области погибли 6 человек, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще 7 - в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Председатель Харьковской ОГА заявил, что этот инцидент является очередным актом террора против мирного населения Харьковщины.

Представители «Новой почты» сообщили о последствиях происшествия, выразив соболезнования семьям пострадавших и погибших.

«Харьковский инновационный терминал. Только что в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому», - сообщает пресс-служба Новой почты.

Сегодня, 22 октября, «Новая почта» объявила траур по погибшим сотрудникам.

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