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  1. В мире

Правительство Норвегии предлагает финансовую помощь украинцам, которые планируют вернуться домой

09:18, 22 октября 2023
Украинцы, которые планируют уехать домой из Норвегии, могут получить 5 000 до 15 000 норвежских крон.
Правительство Норвегии предлагает финансовую помощь украинцам, которые планируют вернуться домой
Источник фото: lpnu.ua
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Официальное иммиграционное управление Норвегии сообщило о запуске программы финансовой поддержки для граждан Украины, которые намерены вернуться к своему прежнему месту жительства. Кроме того, если беженец решит снова прибыть в Норвегию, он будет обязан вернуть всю или часть полученной финансовой поддержки, в зависимости от продолжительности пребывания в Украине. Об этом говорится на официальном сайте Иммиграционного управления страны.

Размер финансовой помощи зависит от продолжительности пребывания в стране: менее 1 года - 15 000 норвежских крон; от 18 до 24 месяцев - 5 000 норвежских крон.

Согласно правилам программы, для того чтобы подать заявку, лицо должно получить коллективную защиту или вид на жительство по серьезным гуманитарным соображениям, или ему предоставлена семейная иммиграция с лицом, принадлежащим к одной из этих категорий. Кроме того, заявители должны указать номер своего норвежского банковского счета в заявке.

Основная сумма финансовой помощи составляет 17 500 норвежских крон, которые выдаются наличными для покрытия расходов на возвращение в Украину и процедуры по оседлости там. Однако, программа не включает в себя финансирование транспортировки в Украину.

Заявки на финансовую помощь для возвращения в страну происхождения принимаются и обрабатываются иммиграционным управлением Норвегии.

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