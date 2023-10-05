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Швейцарія планує платити 4000 євро українцям за повернення додому

18:42, 5 жовтня 2023
Уряд Швейцарії оприлюднив план виїзду українських біженців в Україну.
Швейцарія планує платити 4000 євро українцям за повернення додому
Джерело фото: EPA/UPG
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Швейцарський уряд представив попередню стратегію стосовно повернення українських біженців назад на батьківщину. Згідно з цією стратегією, біженцям буде надано 6-9 місяців на виїзд після закінчення статусу захисту, – повідомляє swissinfo.ch.

Планується, що близько 80% біженців з України захочуть добровільно повернутися назад. Швейцарія планує заохочувати їх грошовою допомогою.

Попередня стратегія була розроблена Державним секретаріатом з міграції (SEM) спільно з владою кантонів. Хоча точна дата закінчення війни залишається невідомою, офіційні плани передбачають можливе деактивацію статусу S (тимчасовий захист) для українців у 2024 або 2025 році.

За прогнозами швейцарських владних органів, приблизно 80% українських біженців (близько 70 000 людей), переважно жінки та діти, повернуться назад до України. Більшість з них мають біометричні паспорти, тому не потребують віз для подорожей.

Інші 20% біженців (приблизно 14 000 осіб) залишаться в Швейцарії після закінчення статусу S та наданого їм часу для виїзду. Ця кількість може змінюватися в залежності від тривалості війни та ступеня пошкоджень, завданих Україні російською агресією. Ймовірність добровільного повернення буде зменшуватися.

Так як після 5 років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії «B», влада Швейцарії розглядає можливість зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на батьківщину.

Влада пропонує встановити час, відведений на виїзд, у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб надати можливість біженцям спланувати свою подорож. Добровільний виїзд буде здійснюватися самостійно по суші, і лише у виняткових випадках буде використовуватися літак для примусового повернення. Не наполягатимуть на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки, таких як близько 1000 дітей без супроводу дорослих та 1600 біженців віком від 75 років та з проблемами здоров'я.

Раніше Чехія заявила, що готова платити українським біженцям за повернення додому.

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