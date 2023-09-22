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  1. В Україні

Чехія готова платити українським біженцям за повернення додому: що відомо

23:42, 22 вересня 2023
Допомога включатиме купівлю квитків та оплату житла перед від’їздом в окремих випадках.
Чехія готова платити українським біженцям за повернення додому: що відомо
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Уряд Чехії ухвалив зміни до закону Lex Ukrajina. Вони, зокрема, містять нове положення про допомогу українцям із добровільним поверненням додому. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

У законі про допомогу українцям Lex Ukrajina 6 з’явився пункт про добровільне повернення – asistovaný dobrovolný návrat. Програму допомоги вирішили запровадити, щоб відреагувати на ситуацію, коли біженці хочуть повернутися в Україну попри війну, що триває.

«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини», – повідомив очільник МВС Чехії Віт Ракушан.

Зазначається, що допомога не передбачатиме виплати готівки, але включатиме купівлю квитків та оплату житла перед від’їздом в окремих випадках.

Які будуть умови та коли запустять програму, уряд ще вирішуватиме.

Відомо, що умови отримання допомоги будуть такі:

  • оплата окремих витрат для повернення в Україну та необхідне консультування. Максимальний розмір допомоги визначить уряд;
  • отримати допомогу можна буде один раз;
  • заявку можна буде подати не пізніше 3 місяців до припинення тимчасового або міжнародного захисту;
  • допомога буде поширюватися також на українців, що мають міжнародний захист у Чехії у зв’язку з російським вторгненням у 2014 році.

Водночас у законі Lex Ukrajina 6 йдеться про продовження тимчасового захисту для українців до березня 2025 року.

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