Прокуратура Парижа вимагає судити 27 парламентарів, включно з Марін Ле Пен

Прокуратура Парижа хоче судити 27 осіб, у тому числі Марін Ле Пен та її батька, підозрюваних у привласненні державних коштів.

Джерело фото: ipa-agency.net

Прокуратура Парижа в п'ятницю, 22 вересня, заявила про наміри притягти до суду колишню лідерку французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен та ще 27 осіб. Їх підозрюють в участі в системі розкрадання європейських державних коштів у 2004-2016 роках, – повідомляє France Bleu.

Головними підозрюваними є: Марін Ле Пен та її батько Жан-Марі Ле Пен, дев’ять інших людей, обраних депутатами Європарламенту за списками Національного фронту (згодом перейменованого на RN), 12 інших осіб, які були їхніми помічниками в парламенті, а також четверо депутатів.

Прокурори Парижа стверджують, що євродепутати «Національного фронту», включаючи Ле Пен та її батька, брали участь у схемі фіктивного працевлаштування помічників. За оцінками Європарламенту, фігуранти привласнили 6,8 мільйона євро в період із 2009 по 2017 роки.

Прокурори Парижа вимагають судити 11 євродепутатів, 12 їхніх помічників і ще чотирьох співробітників «Національного фронту» а саму партію звинувачують у приховуванні правопорушень.

У разі доведення вини Марін Ле Пен і решті фігурантів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років і штрафу в розмірі, що вдвічі перевищує суму розкрадених коштів.

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