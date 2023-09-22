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Прокуратура Парижа требует судить 27 парламентариев, включая Марин Ле Пен

17:43, 22 сентября 2023
Прокуратура Парижа хочет судить 27 человек, в том числе Марин Ле Пен и ее отца, подозреваемых в присвоении государственных средств.
Прокуратура Парижа требует судить 27 парламентариев, включая Марин Ле Пен
Источник фото: ipa-agency.net
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Прокуратура Парижа в пятницу, 22 сентября, заявила о намерениях привлечь к суду бывшего лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и еще 27 человек. Их подозревают в участии в системе хищения европейских государственных средств в 2004-2016 годах, – сообщает France Bleu.

Главными подозреваемыми являются: Марин Ле Пен и ее отец Жан-Мари Ле Пен, девять других людей, избранных депутатами Европарламента по спискам Национального фронта (впоследствии переименованного в RN), 12 других лиц, которые были их помощниками в парламенте, а также четверо депутатов.

Прокуроры Парижа утверждают, что евродепутаты «Национального фронта», включая Ле Пен и ее отца, участвовали в схеме фиктивного трудоустройства помощников. По оценкам Европарламента, фигуранты присвоили 6,8 миллиона евро в период с 2009 по 2017 годы.

Прокуроры Парижа требуют судить 11 евродепутатов, 12 их помощников и еще четырех сотрудников «Национального фронта», а саму партию обвиняют в сокрытии правонарушений.

В случае доказательства вины Марин Ле Пен и остальным фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере, вдвое превышающем сумму разворованных средств.

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