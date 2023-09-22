Кто из членов домохозяйства может обратиться за назначением субсидии: список

Пенсионный фонд объяснил, кто может обратиться за госпомощью.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что из членов домохозяйства может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Так, за назначением субсидии может обратиться:

один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;

человек, не зарегистрированный в жилом помещении/доме, но фактически проживающий в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Список лиц, которые могут обратиться за назначением субсидии, определен Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Раньше мы писали, начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги.

Также украинцам рассказали, будут ли новые ограничения в получении субсидий.

Добавим, учитывается ли при расчете субсидии помощь пенсионеру Всемирной продовольственной программы ООН.

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