Хто із членів домогосподарства може звернутися за призначенням субсидії: перелік

Пенсійний фонд пояснив, хто може звернутися за держдопомогою.

У Пенсійному фонді України розповіли, то із членів домогосподарства може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Так, за призначенням субсидії може звернутися:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у разі коли розділені особові рахунки, то кожен, на кого відкрито рахунок;

людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні / будинку, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду);

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, у разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).

Перелік осіб, які можуть звернутися за призначенням субсидії, визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Раніше ми писали, чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги.

Також українцям розповіли, чи будуть нові обмеження у отриманні субсидій.

Додамо, чи враховується при розрахунку субсидії допомога пенсіонеру від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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