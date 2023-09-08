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Субсидія пенсіонерам: чи враховується при її розрахунку допомога від ООН

07:20, 8 вересня 2023
Стало відомо, чи враховується при розрахунку субсидії допомога пенсіонеру від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Субсидія пенсіонерам: чи враховується при її розрахунку допомога від ООН
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Стало відомо, чи враховується при розрахунку субсидії допомога пенсіонеру від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відповідь надав Пенсійний фонд України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2023 № 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення» допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надається одержувачам пенсій в рамках зазначеного проекту, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, у тому числі субсидії.

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