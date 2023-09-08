Субсидія пенсіонерам: чи враховується при її розрахунку допомога від ООН

Стало відомо, чи враховується при розрахунку субсидії допомога пенсіонеру від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відповідь надав Пенсійний фонд України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2023 № 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення» допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надається одержувачам пенсій в рамках зазначеного проекту, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, у тому числі субсидії.
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