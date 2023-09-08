У Британії українка з двома дітьми загинула в страшній ДТП

Трагедія сталася через сім місяців після того, як батько дітей також загинув в автокатастрофі.

Фото: Daily Mail

У Великобританії у страшній ДТП загинула українка та її двоє дітей. В результаті трагедії дівчинка-підліток залишилася круглою сиротою, адже батько сімейства кілька місяців тому також загинув в автокатастрофі. Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, жінка та її діти були біженцями та прибули до Великобританії лише 5 тижнів тому.

Автобус, в якому їхала сім'я, зіткнувся з двома автомобілями. Водія автобуса госпіталізували з травмами ніг, а деякі пасажири отримали легкі травми.

Британські ЗМІ повідомляють, що в ДТП загинули біженці з України: 35-річна Дар'я Б., 15-річна Анастасія Б. та 6-річний Ігор Б.

Трагедія сталася через сім місяців після того, як батько дітей також загинув в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року. З усіх членів родини вижила лише 15-річна дівчина.

У поліції підтвердили, що в ДТП загинула родина біженців з України.

"Усі троє були родом з України і на момент зіткнення проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир. Зараз наші думки із членами їхніх сімей у Великій Британії та Україні", - сказали в поліції.

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