Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: ВАКС обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми

Антикорсуд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У четвер, 7 вересня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми - бізнесмену. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

«Строк дії запобіжного – до 29.10.2023.

У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду», - додають у САП.

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