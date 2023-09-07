Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: ВАКС избрал меру пресечения одному из организаторов схемы

Антикорсуд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

В четверг, 7 сентября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из организаторов схемы – бизнесмену. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.

«Срок действия меры пресечения – до 29.10.2023.

В случае внесения залога на указанное лицо будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

По решению суда подозреваемый взят под стражу в зале суда», - добавляют в САП.

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