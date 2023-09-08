Причислят ли жене в страховой стаж период ухода за мужем с инвалидностью: ответ ПФУ

Стало известно, засчитывается ли в страховой стаж жены период ухода за мужем, который пострадал в результате несчастного случая на производстве I группы инвалидности.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, могут ли зачислить к страховому стажу жены период ухода за мужем, который имеет I группу инвалидности.

Так, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» период ухода за лицом с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) засчитывается в страховой стаж, если уходящий человек:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работала в такой период;

получала в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Этот период учитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которые формируются из отчетов органа соцзащиты населения.

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