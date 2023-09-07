ВККС внесла в ВСП рекомендацию о назначении судьи

Комиссия решила рекомендовать Александру Шулику для назначения на должность судьи Онуфриевского райсуда Кировоградской области.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 7 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины на заседании рассматривала вопрос о внесении в Высший совет правосудия рекомендаций о назначении двух судей.

По результатам заседания Комиссия решила рекомендовать Шулику Александру Александровну для назначения на должность судьи Онуфриевского районного суда в Кировоградской области.

Также Комиссия решила отложить рассмотрение вопроса о внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Котельвы Екатерины Александровны на должность судьи Галицкого районного суда Львова.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

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