ВККС внесла в ВСП рекомендацию о назначении судьи

В четверг, 7 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины на заседании рассматривала вопрос о внесении в Высший совет правосудия рекомендаций о назначении двух судей.
По результатам заседания Комиссия решила рекомендовать Шулику Александру Александровну для назначения на должность судьи Онуфриевского районного суда в Кировоградской области.
Также Комиссия решила отложить рассмотрение вопроса о внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Котельвы Екатерины Александровны на должность судьи Галицкого районного суда Львова.
Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.
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