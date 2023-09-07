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Рыбалка на 3 миллиона: директора предприятия подозревают в незаконном вылове морепродуктов из Черного моря

23:21, 7 сентября 2023
Сообщается, что в Одесской области директор предприятия наладил противоправный вылов рыбы и морепродуктов, которые затем продавал.
Рыбалка на 3 миллиона: директора предприятия подозревают в незаконном вылове морепродуктов из Черного моря
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Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что общество на основании разрешения на специальное использование водных ресурсов на протяжении нескольких лет занималось промышленным выловом рапаны и черноморского калкана из акватории Черного моря в Одесской области.

В июле 2020 года Черноморский рыбоохранный патруль аннулировал предприятию спецразрешение.

В дальнейшем подозреваемый наладил противоправный отлов водных биоресурсов. Он дал указание подчиненным работникам продолжать промышленную деятельность в рыбохозяйственном водном объекте без законных оснований. Рыбу и морепродукты продавал и получал прибыль.

За полгода незаконной деятельности выловлено рапан – 132,3 тонн, черноморских калканов – 3,8 тонн.

В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также наложение ареста на его имущество и общества с целью обеспечения дальнейшего возмещения нанесенного ущерба.

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