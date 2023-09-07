Риболовля на 3 мільйони: директора підприємства підозрюють у незаконному вилові морепродуктів з Чорного моря

Повідомляється, що в Одеській області директор підприємства налагодив протиправний вилов риби і морепродуктів, які потім продавав.

Фото: Офіс Генпрокурора

Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно 3,3 млн грн шкоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, товариство на підставі дозволу на спеціальне використання водних ресурсів упродовж декількох років займалося промисловим виловом рапани та чорноморського калкана з акваторії Чорного моря в Одеській області.

У липні 2020 року Чорноморський рибоохоронний патруль анулював підприємству спецдозвіл.

Повідомляється, що у подальшому підозрюваний налагодив протиправний вилов водних біоресурсів. Він надав вказівку підлеглим працівникам продовжувати промислову діяльність у рибогосподарському водному об’єкті без законних підстав. Рибу та морепродукти продавав і отримував прибуток.

За пів року незаконної діяльності виловлено рапан – 132,3 тонни, чорноморських калканів – 3,8 тонн.

Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно 3,3 млн грн шкоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також накладення арешту на його майно та товариства з метою забезпечення подальшого відшкодування завданих збитків.

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