Внаслідок обстрілів рф у Одеському археологічному музеї частково обвалилася стеля, фото

Через тривалі обстріли на стелі музею утворились тріщини, конструкція не витримала і частково обвалилася.

Внаслідок російських атак на Одесу, які останнім часом посилила країна-агресорка, в місцевому археологічному музеї обвалилась стеля. Про це повідомляє пресслужба закладу культури.

«Внаслідок тривалих обстрілів на стелі музею утворились тріщини, конструкція не витримала і частково обвалилася», — йдеться у повідомленні.

Одеський археологічний музей заснований 1825 року як міський музей старожитностей. До речі, поки що це єдина в Україні колекція пам'яток Стародавнього Єгипту. У фонді музею є ціла колекція джерел з давньої історії Північного Причорномор’я: від кам'яної доби до Середньовіччя.

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