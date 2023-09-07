У МВС Австрії заявили, що не висилатимуть ухилянтів, якщо Україна прохатиме про екстрадицію

Там зазначили, що це було б «грубим посяганням на суверенітет країни».

Колаж: sud.ua

Австрія не висилатиме українців призовного віку, які опинились на її території. Про це повідомляє видання Express із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ країни.

«Ми ніколи цього не зробимо. Це було б грубим посяганням на наш суверенітет», — наголосив співрозмовник.

Речник міністерства зазначив, що «навіть якщо до Відня надійде письмовий запит від українського уряду, це буде проігноровано».

«Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку та в нашу державність, ніхто не міг би цього сказати Австрії», — пояснив представник МВС.

За даними видання, зараз в Австрії живуть 14 тисяч українців призовного віку.

Нагадаємо, раніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що люди, які давали хабарі й підробляли документи, будуть покарані. Українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати.

У свою чергу Федір Веніславський заявив, що екстрадиція ухилянтів з купленими довідками військово-лікарської комісії юридично можлива. Однак він впевнений, що масової екстрадиції не буде.

Також стало відомо, що Польща вже почала відправляти назад до України деяких чоловіків, які незаконно перетнули кордон країни. Пізніше видання «Rzeczpospolita» оновило свою публікацію щодо можливої видачі Україні чоловіків, які уникли мобілізації. За оновленою інформацією, Україні видають тих, хто переправляв нелегалів, а не ухилянтів.

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