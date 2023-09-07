В МВД Австрии заявили, что не будут высылать уклонистов, если Украина будет просить об экстрадиции

Там отметили, что это было бы «грубым посягательством на суверенитет страны».

Коллаж: sud.ua

Австрия не будет высылать украинцев призывного возраста, оказавшихся на ее территории. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны.

«Мы никогда этого не сделаем. Это было бы грубым посягательством на наш суверенитет», — подчеркнул собеседник.

Спикер министерства отметил, что «даже если в Вену поступит письменный запрос от украинского правительства, это будет проигнорировано».

«Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, никто не мог бы сказать Австрии», — пояснил представитель МВД.

По данным издания, сейчас в Австрии живут 14 тысяч украинцев призывного возраста.

Напомним, народный депутат Давид Арахамия сообщил, что люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны. Украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать.

В свою очередь Федор Вениславский заявил, что экстрадиция уклонистов с купленными справками военно-врачебной комиссии юридически возможна. Однако он уверен, что массовой экстрадиции не будет.

Также стало известно, что Польша начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны. Позднее издание «Rzeczpospolita» обновило свою публикацию о возможной выдаче Украине мужчин, избежавших мобилизации. По обновленной информации, Украине выдают тех, кто переправлял нелегалов, а не уклонистов.

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