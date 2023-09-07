В результате обстрелов рф в Одесском археологическом музее частично обрушился потолок, фото

Из-за длительных обстрелов на потолке музея образовались трещины, конструкция не выдержала и частично обрушилась.

В результате российских атак на Одессу, которые в последнее время усилила страна-агрессорка, в местном археологическом музее обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба заведения культуры.

«В результате длительных обстрелов на потолке музея образовались трещины, конструкция не выдержала и частично обрушилась», - говорится в сообщении.

Одесский археологический музей основан в 1825 году как городской музей древностей. Кстати, пока это единственная в Украине коллекция памятников Древнего Египта. В фонде музея есть целая коллекция источников по древней истории Северного Причерноморья: от каменного века до Средневековья.

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