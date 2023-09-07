ВККС внесла до ВРП рекомендацію про призначення судді

Комісія вирішила рекомендувати Олександру Шуліку для призначення на посаду судді Онуфріївського райсуду Кіровоградської області.

Фото: vkksu.gov.ua

У четвер, 7 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України на засіданні розглядала питання про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендацій про призначення двох суддів.

За результатами засідання Комісія вирішила рекомендувати Шуліку Олександру Олександрівну для призначення на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

Також Комісія вирішила відкласти розгляд питання про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення Котельви Катерини Олександрівни на посаду судді Галицького районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.