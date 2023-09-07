Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Велика Палата ВС вирішила, як застосувати рішення Європейського суду з прав людини при розгляді справи засудженого до довічного позбавлення волі

ВП ВС відмовила засудженому в перегляді рішень судів з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань.

Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

  1. Суд інфо

ВККС внесла до ВРП рекомендацію про призначення судді

18:25, 7 вересня 2023
Комісія вирішила рекомендувати Олександру Шуліку для призначення на посаду судді Онуфріївського райсуду Кіровоградської області.
ВККС внесла до ВРП рекомендацію про призначення судді
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 7 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України на засіданні розглядала питання про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендацій про призначення двох суддів.

За результатами засідання Комісія вирішила рекомендувати Шуліку Олександру Олександрівну для призначення на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

Також Комісія вирішила відкласти розгляд питання про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення Котельви Катерини Олександрівни на посаду судді Галицького районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду