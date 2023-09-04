Як зарахують страховий стаж, якщо особа отримувала лише частину зарплати: відповідь

Якщо сума нарахованої зарплати буде не менша, ніж мінімальна заробітна плата й з неї будуть сплачені страхові внески, то до страхового стажу будуть враховані повні місяці.

В Україну кожного року зростає кількість стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Наступного року громадяни, які планують вийти на пенсію у віці 60 років повинні мати не менше 31 року стажу. Якщо людина має меншу кількість, то зможе піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років.

Стало відомо, чи буде зараховано стаж, якщо працівник отримує заробітну плату не в повному обсязі. Ситуацію роз’яснила заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка.

За її словами, якщо сума нарахованої зарплати буде не менша, ніж мінімальна заробітна плата й з неї будуть сплачені страхові внески, то до страхового стажу будуть враховані повні місяці.

У разі нарахування зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальний, до страхового стажу будуть враховані періоди, розраховані пропорційно сплаченим внескам.

Раніше ми писали, чи зарахують до стажу період навчання в університеті.

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