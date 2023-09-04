Как засчитают страховой стаж, если лицо получало только часть зарплаты: ответ

Если сумма начисленной зарплаты будет не меньше минимальной заработной платы и с нее будут уплачены страховые взносы, то в страховой стаж будут учтены полные месяцы.

В Украине каждый год растет количество стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. В следующем году граждане, которые планируют выйти на пенсию в возрасте 60 лет, должны иметь не менее 31 года стажа. Если у человека меньшее количество, то сможет пойти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет.

Стало известно, будет ли зачислен стаж, если работник получает заработную плату не в полном объеме. Ситуацию разъяснила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зорко.

По ее словам, если сумма начисленной зарплаты будет не меньше минимальной заработной платы и с нее будут уплачены страховые взносы, то в страховой стаж будут учтены полные месяцы.

В случае начисления зарплаты в размере меньше минимального в страховой стаж будут учтены периоды, рассчитанные пропорционально уплаченным взносам.

Ранее мы писали, отнесут ли в стаж период обучения в университете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий