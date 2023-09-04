ГБР и СБУ завершили расследование в отношении руководителя фейковой администрации главаря террористической организации «днр» пушилина.

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд по делу бывшего работника налоговой службы Киева, который перешел на сторону «днр» и возглавляет фейковую администрацию этой террористической организации под руководством дениса пушилина, – сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что предатель в 2014 году выехал через москву на временно оккупированную территорию Донецкой области и решил присоединиться к «днр». В течение 2014-2018 годов он работал добровольно на различных должностях, включая руководящие, в аппарате так называемого «народного совета днр».

Представители российской политической власти даже пытались привлечь его к работе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в минске. Он должен был представлять «днр» в составе подгруппы по вопросам безопасности.

В конце 2018 года предатель Украины принял должность главы администрации так называемого «главы» террористической организации «днр». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, он занимался пропагандой и дезинформационной деятельностью, призывая к поддержке действий этого государства-террориста и его вооруженных формирований.

Фигурант обвиняется в государственной измене (ч. 1, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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