ВСП вернул ходатайство о продолжении отстранения судьи Федорец от осуществления правосудия без рассмотрения

В ВСП отметили, что решение о возвращении ходатайства о продолжении отстранения судьи Светланы Федорец от осуществления правосудия без рассмотрения было принято из-за несоблюдения прокуратурой требований закона.

В понедельник, 4 сентября, ВСП вернул первому заместителю Генпрокурора ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи Акимовского райсуда Запорожской области Федорец Светланы Владимировны (командирована в Звенигородский райсуд Черкасской области) от осуществления правосудия в связи с привлечением требований закона, а именно – пропуск установленного срока. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Светлана Федорец подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

5 июля ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи Светланы Федорец, а 10 июля 2023 г. временно, до 3 сентября 2023 г. – на время досудебного расследования, отстранил ее от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

«Законодательством установлено, что ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия представляется Генеральным прокурором или его заместителем, не позднее чем за десять дней до истечения срока, на который судья была отстранена.

Ходатайство о продлении на два месяца срока временного отстранения судьи поступило в ВСП только 30 августа 2023 года, то есть с пропуском установленного законом срока вопреки требованиям законодательства.

Таким образом, указанное обстоятельство сделало невозможным рассмотрение указанного вопроса Высшим советом правосудия.

Отметим, что Законом установлен четкий срок, в рамках которого субъект вправе или обязан обратиться с соответствующим ходатайством.

Срок, определенный законом, может быть восстановлен только в случаях, установленных самим законом, а не по собственному усмотрению участников правоотношений, однако Закон Украины «О Высшем совете правосудия» таких случаев не устанавливает.

Безусловное соблюдение и учет указанных законодательных предписаний о сроке обращения с ходатайством о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия как органом прокуратуры Украины, так и Высшим советом правосудия является залогом воплощения в деятельность государственных органов принципов законности и верховенства права», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала преступления рф.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении судье Звенигородского райсуда Черкасской области.

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