В Киеве мужчина закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика в кабинке общественного туалета. Его задержали благодаря неравнодушным людям, услышавшим крик ребенка. Об этом сообщила полиция Киева.

Как выяснили правоохранители, мальчик отдыхал в парке «Партизанская слава» вместе с родителями. Около 20:00 он пошел в уборную, которая располагалась неподалеку. В это время за мальчиком зашел неизвестный, силой затолкал его в кабинку и попытался изнасиловать.

Услышав крики ребенка, прохожий выбил дверь кабинки. Очевидец задержал злоумышленника и передал правоохранителям.

Как выяснила полиция, задержанный 43-летний ранее не судимый киевлянин. Ему сообщили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – покушение на изнасилование ребенка до 14 лет.

По этим статьям подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время суд решает вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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