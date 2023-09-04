У Києві чоловік закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати

Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

У Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика у кабінці громадської вбиральні. Його затримали завдяки небайдужим людям, які почули крик дитини. Про це повідомила поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці, хлопчик відпочивав у парку «Партизанська слава» разом з батьками. Близько 20:00 він пішов до вбиральні, яка розташовувалась неподалік. У цей час за хлопчиком зайшов невідомий, силоміць заштовхав його в кабінку та спробував зґвалтувати.

Почувши крики дитини, перехожий вибив двері кабінки. Очевидець затримав зловмисника й передав правоохоронцям.

Як з'ясувала поліція, затриманий — 43-річний раніше не судимий киянин. Йому повідомили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — замах на зґвалтування дитини до 14 років.

За цими статтями підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі суд розв'язує питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

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