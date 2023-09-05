Податковий агент під час заповнення єдиної звітності не вказує відомості стосовно працівників, якщо протягом звітного кварталу на користь цих працівників не нараховувався та не виплачувався дохід.

Податкова служба у Дніпропетровській області пояснює, коли роботодавець може не подавати єдину звітність.

Зазначається, що відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розд. IV Податкового кодексу (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Враховуючи вищевикладене, податковий агент під час заповнення Розрахунку не вказує відомості щодо найманих працівників, якщо протягом звітного податкового періоду на користь цих працівників не нараховувався та не виплачувався дохід.

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