Обрано голову Господарського суду Чернівецької області

Суд очолив Олег Проскурняк.

Фото: Господарський суд Чернівецької області

У понеділок, 4 вересня, у Господарському суді Чернівецької області відбулися збори суддів. До порядку денного було включено питання про вибори голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», головою суду строком на 3 роки обрано Проскурняка Олега Георгійовича.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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