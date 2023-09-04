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  1. Суд інфо

Обрано голову Господарського суду Чернівецької області

15:13, 4 вересня 2023
Суд очолив Олег Проскурняк.
Обрано голову Господарського суду Чернівецької області
Фото: Господарський суд Чернівецької області
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У понеділок, 4 вересня, у Господарському суді Чернівецької області відбулися збори суддів. До порядку денного було включено питання про вибори голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», головою суду строком на 3 роки обрано Проскурняка Олега Георгійовича.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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