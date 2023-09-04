Сім’ї з дітьми можуть оформити допомогу від держави: в Дії доступні чотири нові соціальні допомоги

На порталі доступні ще чотири послуги для сімей з дітьми, які дозволять отримати допомогу від держави в кілька кліків.

Фото: undp.org

На порталі Дія доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Цифровізація соціальної сфери значно спрощує життя українців. Адже соціальні послуги — одні з найпопулярніших та найзатребуваніших в Україні. Щодня сервісами користуються тисячі українців. Якщо раніше для отримання соцпослуг потрібно було збирати безліч паперів, ходити в держоргани та стояти в чергах, то зараз отримати необхідні сервіси можна в Дії. Відтепер на порталі доступні ще чотири послуги для сімей з дітьми, які дозволять отримати допомогу від держави в кілька кліків», — зазначив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше для отримання цих допомог необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи особисто. Тепер це можна робити дистанційно на порталі Дія, оскільки інформація автоматично підтягується із реєстру. Термін призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Автоматизація процесів значно спрощує процедуру отримання допомог та унеможливлює помилки у заявах, що раніше було причиною повторних візитів до державних органів для подачі нових заяв.

«Продовжуємо робити соціальні послуги ближчими та доступнішими для українців. Для батьків, що усиновили дитину, тих, хто доглядає за хворою дитиною, людей та дітей з інвалідністю оформити допомогу тепер можна буде швидше і комфортніше. Не потрібно збирати документи, заносити їх, вистоювати черги, повторно писати заяви. Достатньо — підключення до інтернету. Це особливо важливо для цих людей. І ми надалі робитимемо соціальну допомогу ближчою до тих, хто її потребує», - зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На порталі Дія доступні такі 4 види допомоги для сімей з дітьми:

допомога при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;

допомога на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Держава продовжує цифрову трансформацію соціальної сфери, що покликана спростити процедури оформлення різних видів соціальної допомоги. Таким чином, створюються умови, щоб процес був максимально доступним та комфортним для людей.

«ПРООН підтримує Уряд країни у його роботі над цифровізацією соціальних послуг, щоб ніхто не залишився без уваги. Онлайн-послуги допомагають забезпечити, що усі громадяни, які потребують допомоги від держави, можуть отримати її будь-де та будь-коли – зручно, швидко та безпечно. Запуск чотирьох нових послуг із надання допомог для батьків стане ще одним кроком спільних зусиль у спрощенні надання соціальної допомоги держави людям, які її найбільше потребують», — підкреслив Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє.

Впровадження нових видів допомог стало можливим завдяки електронним інформаційним обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, роботу якої адмініструє ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» та портал Дія.

Цифрові сервіси створено Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством соціальної політики України у співпраці з проектом «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проект підтримки Дія), що впроваджується Програмою розвитку в Україні за фінансової підтримки Швеції.

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