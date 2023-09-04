Верховна Рада поверне пожиттєвий моніторинг публічних діячів, зокрема депутатів та членів ВРП, але спростить для них правила

Моніторинг публічних діячів, до яких відносяться зокрема народні депутати України, міністри, судді Верховного Суду, члени Вищої ради правосуддя та ВККС, будуть проводити після звільнення з посад пожиттєво.

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 4 вересня схвалив доопрацьовану версію законопроекту Кабміну 9269 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). До таких діячів відносяться, нагадаємо, народні депутати України, міністри, судді Верховного Суду, члени Вищої ради правосуддя та ВККС тощо.

Так, пропонується повернутися до пожиттєвого моніторингу публічних діячів.

Нагадаємо, наразі закон визначає, що національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції. Обмеження стосовно 3 років у доопрацьованій версії пропонується прибрати. Аналогічно обмеження в 3 роки для визначення PEP прибирають для іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Таким чином, моніторити діячів будуть постійно.

Ці зміни відповідають тому, що вимагають від України міжнародні партнери.

Народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс зауважив, що таким чином податковий комітет вирішив зробити депутатів довічними ПЕПами.

«Тобто публічною особою, яка як і всі члени моєї родини довічно будуть під фінансовим моніторингом банків. В цілому світі це рік після завершення каденції. У нас зараз три роки.

Хотять зробити довічно!

Таке собі довічне депутатське увʼязнення і відсутність можливості повернутися в професію нотаріуса після завершення каденції.

Простими словами кожний посвідчений мною як нотаріусом договір підлягатиме фінансовому моніторингу. Хто захоче йти до такого нотаріуса? Тому я буду категорично проти цього закону. Віддати 4-5 років задля представництва в законодавчому органі і поховати назавжди свою професію і фах - не для мене», - зазначив він.

Разом з тим, через 12 місяців після звільнення таких діячів з посади, всі субʼєкти фінансового моніторингу мають переглянути його ризик, і можуть його значно зменшити.

«У разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживає щодо неї, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2—4 цієї частини», - зазначено у доопрацьованому проекті. Тобто, суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банки, нотаріуси, адвокати тощо) не буде зобов’язаний додатково одержувати дозвіл керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення фінансових операцій на певну суму, вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами, здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин тощо.

Також законопроект визначає, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення їм необґрунтованого рівня ризику та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

За зловживання с жорстким фінансовим моніторингом банки та інші суб’єкти можуть бути оштрафовані.

Так, законопроект передбачає, що за порушення вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних із ними, у випадках, передбачених законодавством України, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в частині встановлення таким особам необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин з такими особами їм загрожує штраф до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що політично значущі особи PEP (Politically exposed persons) — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції.

Автор: Наталя Мамченко

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