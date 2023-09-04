Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 4 сентября одобрил доработанную версию законопроекта Кабмина 9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). К таким деятелям относятся, напомним, народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС.

Так, предлагается вернуться к пожизненному мониторингу публичных деятелей.

Напомним, закон определяет, что национальные публичные деятели – физические лица, которые выполняют или выполняли в течение последних трех лет в Украине выдающиеся публичные функции. Ограничения по отношению к 3 годам в доработанной версии предлагается убрать. Аналогично ограничение в 3 года для определения PEP убирается для иностранных публичных деятелей и деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях. Таким образом, мониторинг деятелей будет постоянным.

Эти изменения отвечают тому, что требуют от Украины международные партнеры.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис отметил, что таким образом налоговый комитет решил сделать депутатов пожизненными ПЭПами.

«То есть публичным лицом, которое, как и все члены моей семьи, пожизненно будут под финансовым мониторингом банков. Во всем мире это год после завершения каденции. У нас сейчас три года.

Хотят сделать пожизненно!

Такое пожизненное депутатское заключение и отсутствие возможности вернуться в профессию нотариуса после завершения каденции.

Простыми словами каждый заверенный мною как нотариусом договор будет подлежать финансовому мониторингу. Кто захочет идти к такому нотариусу? Поэтому я буду категорически против этого закона. Отдать 4-5 лет ради представительства в законодательном органе и похоронить навсегда свою профессию и профессию – не для меня», - отметил он.

Вместе с тем, через 12 месяцев после увольнения таких деятелей с должности все субъекты финансового мониторинга должны пересмотреть его риск, и могут его значительно уменьшить.

«В случае если с момента прекращения выполнения политически значимым лицом выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев и субъект первичного финансового мониторинга во время проведения надлежащей проверки убедится в том, что такое лицо больше не несет риска, присущего политически значимым лицам, субъект первичного финансового мониторинга не принимает в отношении нее, членов ее семьи и лиц, связанных с ней, мер, определенных пунктами 2—4 этой части», - отмечено в доработанном проекте. То есть, субъект первичного финансового мониторинга (банки, нотариусы, адвокаты и т.п.) не будет обязан дополнительно получать разрешение руководителя субъекта первичного финансового мониторинга для установления (продолжения) деловых отношений, проведения финансовых операций на определенную сумму, принимать достаточные меры по целью установления источника состояния (богатства) и источника средств, с которым связаны деловые отношения или операции с такими лицами, осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений и т.п.

Также законопроект определяет, что субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоения обоснованного уровня риска, предотвращения безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений. Субъект первичного финансового мониторинга несет ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, являющимся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, риск-ориентированного подхода, включая установление им необоснованного уровня риска и/или применения относительно непропорциональных мер в соответствии с категорией риска, безосновательным отказом от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений.

За злоупотребление жестким финансовым мониторингом банки и другие субъекты могут быть оштрафованы.

Так, законопроект предусматривает, что за нарушение требований по выявлению принадлежности клиентов и других лиц к политически значимым лицам, членам их семей, лицам, связанным с ними, в случаях, предусмотренных законодательством Украины, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в части установления таким лицам необоснованного уровня риска, принятие по ним непропорциональных мер в соответствии с категорией риска, безосновательный отказ от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений с такими лицами им грозит штраф до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, что политически значимые лица PEP (Politically exposed persons) — физические лица, имеющие или которые имели полномочия по выполнению значительных публичных функций, независимо от места пребывания или места, где они осуществляют их функции.

Автор: Наталья Мамченко

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