В Гоструда объяснили, как правильно оформляется увольнение по соглашению сторон

Соглашение об увольнении может быть оформлено как путем подачи работником заявки об увольнении по соглашению сторон и согласию работодателя на увольнение, так и путем внесения предложения одной из сторон трудового договора.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет особенности оформления увольнения по соглашению сторон.

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ основанием прекращения трудового договора является соглашение сторон.

В случае договоренности между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом о прекращении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ (соглашение сторон) договор прекращается в срок, определенный сторонами.

Прекращение трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ применяется в случае взаимного согласия сторон трудового договора, предложение (инициатива) о прекращении трудового договора по этому основанию может исходить как от работника, так и от собственника или уполномоченного им органа.

«Как свидетельствует анализ судебной практики, имеют место трудовые споры, связанные, прежде всего, с обращением работников с исками об их увольнении по согласию сторон работодателем без их согласия (см. постановление Верховного Суда от 16.02.2022 по делу №591/4938/18 , постановление Верховного Суда от 01.12.2021 по делу №591/1375/19, постановление Верховного Суда от 17.10.2018 по делу №222/438/17-ц, постановление Верховного Суда от 20.06.2019 по делу №264/2 , постановление Верховного Суда от 27.03.2019 по делу №524/3490/17-ц, постановление Верховного Суда от 20.03.2019 по делу №487/5015/16-ц)», - добавили в Гоструда.

Для уяснения вопроса о законности прекращения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ (по соглашению сторон) первостепенное значение имеет, действительно ли существовала договоренность сторон о прекращении трудового договора по взаимному согласию; было ли волеизъявление работника на прекращение трудового договора в момент выдачи приказа об увольнении; не заявлял ли работник об аннулировании предварительной договоренности сторон о прекращении договора по соглашению сторон; было ли согласие работодателя (собственника или уполномоченного им органа) на аннулирование соглашения сторон о прекращении трудового договора.

Отдельно отмечается, что действующим законодательством не предусмотрена обязательная письменная форма соглашения сторон о прекращении трудового договора. Такое соглашение может быть оформлено между сторонами как путем подачи работником/работницей заявки об увольнении по соглашению сторон и согласия работодателя на его увольнение, так и путем внесения предложения (инициативы) одной из сторон трудового договора, а само соглашение сторон о прекращении трудового договора может быть заключено в устной форме.

«Соответствующая позиция Верховного Суда изложена в постановлении от 20.06.2019 по делу №264/2678/17, в котором суд, отказывая истцу в удовлетворении иска о противозаконности его увольнения, сослался на ч. 3 ст. 205 ГКУ, определенной, что в случаях, установленных договором или законом, воля стороны к совершению сделки может выражаться ее молчанием. В контексте вышеизложенного следует также отметить, что сделка, для которой законом не установлена обязательная письменная форма, также считается совершенной, если поведение сторон удостоверяет их волю до наступления соответствующих правовых последствий», — уточняет Гоструда.

Само же оформление прекращения трудового договора по соглашению сторон должно быть должным образом оформлено в письменной форме. Работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчет в сроки, определенные ст. 116 КЗоТ, а также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в трудовую книжку, хранящуюся у работника.

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