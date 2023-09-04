В Британии запустили инъекцию для похудения Wegovy

Препарат Wegovy уменьшает массу тела примерно на 15%.

Источник фото: mdclinic.com.ua

Датская компания Novo Nordisk во второй раз запускает инъекцию для похудения Wegovy, на этот раз на территории Великобритании. Ранее, чуть больше, чем за месяц инъекцию запустили на европейском рынке, - сообщает Reuters.

Эта еженедельная инъекция Wegovy станет доступной в Соединенном Королевстве через контролируемый и ограниченный запуск. Препарат уже доказал свою эффективность, помогая пациентам уменьшить массу тела примерно на 15%, если его использовать вместе с физическими упражнениями и изменением образа жизни. Сейчас этот препарат доступен в США, Норвегии, Дании и, по состоянию на конец июля, в Германии.

Отмечается, что ранее недовольство спросом в США фактически приостановило запуск Wegovy в большинстве европейских стран. Компания пыталась исправить эту ситуацию, даже увеличивая производственные мощности, и генеральный директор Novo Nordisk выразил мнение, что пройдет достаточно много лет, прежде чем компания сможет ответить на весь спрос на этот продукт.

«Мы внимательно следим за спросом Wegovy и работаем с регулирующими органами и поставщиками, чтобы обеспечить людям, живущим с ожирением, доступ к лечению и оставаться на нем», – говорится в заявлении компании.

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