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  1. У світі

У Британії запустили ін'єкцію для схуднення Wegovy

20:25, 4 вересня 2023
Препарат Wegovy зменшує масу тіла приблизно на 15%.
У Британії запустили ін'єкцію для схуднення Wegovy
Джерело фото: mdclinic.com.ua
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Данська компанія Novo Nordisk удруге запускає ін'єкцію для схуднення Wegovy, цього разу на території Великої Британії. Раніше, трохи більше, ніж за місяць ін’єкцію запустили на європейському ринку, – повідомляє Reuters.

Ця щотижнева ін'єкція Wegovy стане доступною в Сполученому Королівстві через контрольований і обмежений запуск. Препарат вже довів свою ефективність, допомагаючи пацієнтам зменшити масу тіла приблизно на 15%, якщо його використовувати разом із фізичними вправами та зміною способу життя. Наразі цей препарат доступний у США, Норвегії, Данії та, станом на кінець липня, у Німеччині.

Зазначається, що раніше невдоволення попитом в США фактично призупинило запуск Wegovy в більшості європейських країн. Компанія намагалася виправити цю ситуацію, навіть збільшуючи виробничі потужності, і генеральний директор Novo Nordisk висловив думку, що пройде досить багато років, перш ніж компанія зможе відповісти на весь попит на цей продукт.

«Ми уважно стежимо за попитом Wegovy і працюємо з регулювальними органами та постачальниками, щоб забезпечити людям, які живуть з ожирінням, доступ до лікування і залишатися на ньому», – йдеться в заяві компанії.

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