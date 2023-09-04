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  1. В Украине

Семьи с детьми могут оформить помощь от государства: в Дії доступны четыре новые социальные пособия

20:06, 4 сентября 2023
На портале доступно еще четыре услуги для семей с детьми, которые позволят получить помощь от государства в несколько кликов.
Семьи с детьми могут оформить помощь от государства: в Дії доступны четыре новые социальные пособия
Фото: undp.org
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На портале Дія доступны еще четыре социальные пособия для семей с детьми. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Цифровизация социальной сферы значительно упрощает жизнь украинцев. Ведь социальные услуги — одни из самых популярных и востребованных в Украине. Каждый день сервисами пользуются тысячи украинцев. Если раньше для получения соцуслуг нужно было собирать множество бумаг, ходить в госорганы и стоять в очередях, то сейчас получить необходимые сервисы можно в действии. Теперь на портале доступны еще четыре услуги для семей с детьми, которые позволят получить помощь от государства в несколько кликов», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Раньше для получения этих пособий необходимо обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале Действие, поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Срок назначения пособий происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения пособий и делает невозможными ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.

«Продолжаем делать социальные услуги более близкими и доступными для украинцев. Для родителей, усыновивших ребенка, ухаживающих за больным ребенком, людей и детей с инвалидностью оформить помощь теперь можно будет быстрее и комфортнее. Не нужно собирать документы, заносить их, выстоять очереди, повторно писать заявления. Достаточно – подключение к интернету. Это особенно важно для этих людей. И мы будем дальше оказывать социальную помощь ближе к тем, кто в ней нуждается», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

На портале Дія доступны следующие 4 вида пособия для семей с детьми:

  • помощь при усыновлении ребенка – для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;
  • помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается все время инвалидности;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу – для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке.

Государство продолжает цифровую трансформацию социальной сферы, призванную упростить процедуры оформления различных видов социальной помощи. Таким образом создаются условия, чтобы процесс был максимально доступным и комфортным для людей.

«ПРООН поддерживает Правительство страны в его работе над цифровизацией социальных услуг, чтобы никто не остался без внимания. Онлайн-услуги помогают обеспечить, что все граждане, нуждающиеся в помощи от государства, могут получить его где угодно и в любое время – удобно, быстро и безопасно. Запуск четырех новых услуг по оказанию пособий для родителей станет еще одним шагом совместных усилий в упрощении предоставления социальной помощи государства людям, наиболее нуждающимся в ней», — подчеркнул Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Яко Силье.

Внедрение новых видов пособий стало возможным благодаря электронным информационным обменам между информационно-коммуникационными системами государственных органов, в том числе Единой информационной системы социальной сферы, работу которой администрирует ГП «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины» и портал Дія.

Цифровые сервисы созданы Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством социальной политики Украины в сотрудничестве с проектом «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине» (Проект поддержки Дія), внедряемый Программой развития в Украине при финансовой поддержке Швеции.

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