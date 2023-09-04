Избран председатель Хозяйственного суда Черновицкой области

Суд возглавил Олег Проскурняк.

Фото: Хозяйственный суд Черновицкой области

В понедельник, 4 сентября, в Хозяйственном суде Черновицкой области состоялось собрание судей. В повестку дня был включен вопрос о выборах председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, согласно части 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателем суда сроком на 3 года избран Проскурняк Олег Георгиевич.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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