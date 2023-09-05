Налоговый агент при заполнении единой отчетности не указывает сведения о работниках, если в течение отчетного квартала в пользу этих работников не начислялся и не выплачивался доход.

Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, когда работодатель может не представлять единую отчетность.

Отмечается, что согласно пп. "б" п. 176.2 ст. 176 разд. IV Налогового кодекса (далее – НКУ) лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового квартала, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (далее – Расчет) в контролирующий орган по основному месту учета.

Расчет подается только при начислении сумм указанных доходов налогоплательщику – физическому лицу налоговым агентом в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается.

Учитывая вышеизложенное, налоговый агент при заполнении Расчета не указывает сведения о наемных работниках, если в течение отчетного налогового периода в пользу этих работников не начислялся и не выплачивался доход.

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