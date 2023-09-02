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  1. В Украине

Имеет ли работодатель право устанавливать увеличенный размер оплаты труда на прифронтовых территориях

07:55, 2 сентября 2023
Предприятия, учреждения, организации в пределах своих полномочий и на собственные средства могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников.
Имеет ли работодатель право устанавливать увеличенный размер оплаты труда на прифронтовых территориях
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В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда предоставили разъяснение относительно прав работодателей устанавливать повышенные размеры оплаты труда в зоне активных боевых действий и на прифронтовых территориях.

Отмечается, что с целью актуализации трудового законодательства Верховная Рада приняла закон №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который определяет особенности трудовых отношений работников предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, на период действия военного положения.

Согласно ст. 10 Закона №2136, заработная плата должна выплачиваться на условиях, определенных трудовым договором. Закон не лишает работников доплат, надбавок, премий и других гарантий в оплате труда, а также не ограничивает права работодателей за свой счет устанавливать дополнительные гарантии в оплате труда работникам по сравнению с действующим законодательством.

Согласно ст. 9-1 КЗоТ предприятия, учреждения, организации в пределах своих полномочий и на собственные средства могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников. Статьей 7 Закона №2694-XII «Об охране труда» также предусмотрено право работодателей за свой счет дополнительно устанавливать по коллективному договору (соглашению, трудовому договору) работникам льготы и компенсации, не предусмотренные законодательством.

Таким образом, при наличии финансовых возможностей работодатели могут устанавливать повышенный размер заработной платы своим работникам, работающим в зоне активных боевых и возможных боевых действий, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда (ст. 100 КЗоТ).

Размер заработной платы зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия (ст. 1 Закона №108/95-ВР «Об оплате труда»).

Согласно ст. 97 КЗоТ формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, ставки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями, учреждениями, организациями самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральными и отраслевыми (региональными) соглашениями.

Если коллективный договор на предприятии, в учреждении организации не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющей интересы большинства работников, а в случае его отсутствия – с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Конкретные размеры тарифных ставок (окладов), сдельных расценок, должностных окладов работникам, как и надбавок, доплат, премий и вознаграждений устанавливаются работодателем с учетом требований, предусмотренных ч. 2 в. 97 КЗоТ.

При определении условий оплаты труда должны быть учтены отдельно условия труда работников:

в работах с нормальными условиями труда;

на тяжелых работах; на работах с вредными и опасными условиями труда.

Кроме вышеизложенного, отмечается, что условия повышенной оплаты труда в зоне активных боевых действий и прифронтовых территориях для отдельных категорий работников (медиков, работников государственных органов и органов местного самоуправления) должны устанавливаться с учетом особенностей, определенных специальными законами и подзаконными нормативно-правовыми актами.

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