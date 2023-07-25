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Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала преступления рф

09:27, 25 июля 2023
К подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 1 сентября 2023 года включительно с возможностью внесения залога в размере 2 000 000 гривен.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала преступления рф
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью Звенигородского райсуда Черкасской области, подозреваемую в оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

«Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 06 июля 2023 года, которой удовлетворено ходатайство следователя в следствии Главного следственного управления Государственного бюро расследований и применена к подозреваемой Ф. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 01 сентября 2023 г. включительно с одновременным определением альтернативного меры пресечения в виде залога в размере 2 000 000 гривен с возложением на подозреваемую Ф., в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ст. 194 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 06 июля 2023 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о судье Светлане Федорец.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении судье Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала преступления рф.

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